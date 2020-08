Vivian y Jiménez, ilusionados por seguir creciendo en el Mirandés

Dani Vivian y Javi Jiménez fueron presentados este miércoles como nuevos jugadores del Mirandés. Tras posar, por primera vez, con la camiseta rojilla, ambos atendieron a los medios de comunicación.

"He venido a un gran club. Afronto la temporada con muchas ganas para seguir creciendo como jugador. Creo que ahora prácticamente hay muy pocas diferencias entre Primera y Segunda en cuanto a ritmo y a la competición en sí", comenzó Vivian.

Además, reconoció que Íñigo Vicente fue clave en su decisión: "Hablé con él y todo lo que me dijo es bueno. Me comentó que lo mejor era el grupo que se formaba. Eso para los jugadores es esencial. Me ha ayudado a venir aquí".

Después fue el turno de Jiménez: "Me motiva la confianza depositada por el club. Me ha dado una segunda oportunidad de jugar en Segunda. La competición va siendo más competitiva con el paso de los años. Es una Liga 'top' en todos los aspectos. Creo que ahora soy una persona mucho más madura y me permitirá afrontar el año de otra manera diferente".

"Ahora mismo el trabajo está siendo más general. Incluso el míster se está adaptando. Lo que nos dice es que quiere un equipo intenso que trabaje en cada fase del juego. Creo que el Mirandés es el sitio perfecto para crecer no solo como profesional, sino a nivel personal", agregó Jiménez.