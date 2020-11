"Vivo un proceso muy doloroso, pero estoy al máximo de ilusión"

Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, reconoció que el proceso que está viviendo por las seis derrotas consecutivas, el puesto de colista del equipo y las bajas por coronavirus que están afectando a la plantilla es "muy doloroso", aunque admitió que está "al máximo de ilusión".

El cuadro 'alfarero' llega al partido con la Ponferradina con los peores números desde que ascendió a Segunda en 2010, con solo cuatro puntos en ocho encuentros y colista de la categoría.

"No llegamos en un buen momento a este partido que preveo duro y difícil. Sé perfectamente el rival que es la Ponferradina, que es muy reconocible y equilibrado y que tiene claro cómo puede atacar", declaró Mere, en conferencia de prensa.

Pese al mal momento deportivo que atraviesa el equipo, Mere Hermoso aseguró que no concibe el partido como decisivo para su futuro.

"En cada cosa que hacemos cada día te juegas tu futuro. No lo vivo con angustia, solo intento centrarme en preparar el partido lo mejor posible. Estamos muy condicionados por las bajas y por ello feliz no puedo estar, pero eso no me quita el máximo de ilusión", confesó.

"Vivo un proceso muy doloroso, pero del que se aprende mucho y ves cómo es la gente que tienes a tu lado. Esta situación no me ha desviado del trabajo que hago y tengo un convencimiento absoluto de que las cosas pueden salir bien", señaló.

"Hemos tenido muchos reveses, como el error que cometimos con la alineación indebida frente al Zaragoza, culpa mía, y que son circunstancias difíciles de sobrellevar. Entiendo las criticas, que son justas, pero me hubiera gustado ver comprensión porque este momento es muy desagradable", manifestó.

"Cuando tienes presión por ganar es que no has hecho las cosas bien y creo que la necesidad es la que te afila. En nuestro caso, queremos ganar y hacerlo lo mejor posible", concluyó.