Vizcaíno reconoció que Negredo "ha hecho sacrificios" para firmar con el Cádiz

Negredo será el primer fichaje del Cádiz como nuevo equipo de Primera División. De no haber regresado a la élite el cuadro andaluz, el histórico delantero español no habría vuelto a su país natal. Manuel Vizcaíno desveló esta y otras condiciones de su fichaje en 'Marca'.

"El fichaje de Negredo estaba condicionado al ascenso a Primera División. Álvaro es nuestro amigo y ha hecho sacrificios por estar con nosotros y ha estado muy implicado", aseguró. Lo más probable es que se refiera a una considerable bajada de sueldo.

Sobre cómo se juntó con el resto de la plantilla para ver el encuentro que les dio el ascenso, dijo: "Quedamos para ver el partido del Zaragoza porque teníamos que hacer piña como la familia que somos. No conozco ningún caso en el que el trabajo no dé sus frutos. En el fútbol, no existe la suerte".

También puso la vista en el futuro, tanto en lo futbolístico como en lo administrativo: "La parte más importante de este equipo es la afición y esperamos que sea posible cuanto antes que nos acompañen en el Carranza. Estamos tranquilos desde el punto de vista jurídico. Estamos en un proyecto sano".