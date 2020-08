Volantazo con Reguilón: desmienten que el Everton le quiera

¿Qué va a pasar con Reguilón? El Real Madrid le tiene en la lista de transferibles -no tiene hueco en el carril izquierdo de Zidane- y el Everton había saltado a la palestra como un buen destino. 'Sky Sports' informó sobre ello, pero 'Liverpool Echo' desmintió este interés.

Esta fuente indica que los 'toffees' no tienen intención alguna de ofrecer 20 millones de euros por el lateral, que era la cifra que estaba sonando. La directiva tiene otras prioridades en el mercado. El 'merengue' no es una de ellas y no le tienen en sus planes a corto plazo.

Eso supone un problema para los blancos. No hay más pretendientes para el defensa de momento y el mercado de fichajes avanza. Lo ideal sería venderle por unos 26,4 millones de euros, que es su valor de mercado actual, pero la situación es compleja.

También para el Sevilla, equipo en el que estuvo cedido esta temporada. Julen Lopetegui quiere contar con él de nuevo para la próxima. Juega en su contra que los clubes de la Premier League -aunque el Everton haya sido descartado- son más capaces en lo económico de seducir al Madrid.