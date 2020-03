"¿Volver a Newell's? Quizás en diez años con Messi"

El que fuera entrenador del Tottenham hasta la presente temporada y todavía sin equipo, Mauricio Pochettino, fue preguntado acerca de su vuelta a Newell's, algo con lo que bromeó.

"Espero algún día volver al club. Todavía puedo aguardar, a lo mejor será en diez años con Messi. Igualmente, antes que cualquier otro, el regreso de Bielsa sería el más lindo y emocionante. A todos los hinchas nos gustaría volveer a verlo dirigiendo el Parque", explicó Pochettino en 'Radio del Plata'.

También habló el técnico argentino sobre el propio Messi. "El próximo Mundial es un objetivo enorme para él y para la Selección. Espero que llegue en un gran momento, la edad le da. Su presencia será un reconocimiento a la generación que mereció algo más. Creo que Argentina va a llegar bien al próximo Mundial para poder pelear por el título", aseveró.

Otro de los nombres de esa 'Albiceleste' podría ser Lautaro Martínez. "Está entre los grandes delanteros del mundo. No solo por lo que demuestra, sino por lo que potencialmente puede llegar a ser. Si te pones a ver delanteros para grandes equipos, es claro que su nombre está", aseveró el ex entrenador del Tottenham.

Pochettino confesó que aún sigue "ligado al Tottenham a nivel contractual". "Para ir a entrenar a otro lado se requiere negociaciones con el club. Igual necesitaba alejarme del fútbol, respirar, tomar aire. La idea es agarrar un equipo a principio de temporada", añadió.

River también fue tratado por Pochettino. "Sin entrar en valoraciones, me solidarizo. Me pareció absolutamente lógica la decisión de parar, creo que fue acorde a gente que aplica el sentido común. No entendería que lo sancionen por eso", dijo sobre la no presencia del 'Millonario' en la Copa de la Superliga.