"El Barça es una puerta que nunca se debe cerrar"

El Sporting de Braga apostó por Abel Ruiz y abonó ocho millones de euros al Barça por él. Ya suma seis goles en los 18 partidos que ha disputado esta temporada con el club portugués. De ello y más habló en su entrevista con 'AS'.

"El delantero está para marcar goles. Ahora estoy en una buena racha. Llevaba cuatro o cinco meses en los que solo había jugado dos o tres partidos. Un joven como yo necesita minutos y aquí no los estaba teniendo", inició.

Sobre el Barça, ahora que vive un buen momento, no quiso cerrar puertas: "Es el club que me ha hecho crecer y le tengo mucho cariño. Siempre puedes volver donde estabas. Es una puerta que no se debe cerrar".

"Todo delantero español quiere ser el '9' de España y yo persigo ese sueño desde que debuté con la Sub 16. Es mi objetivo", añadió el delantero, que sigue en contacto con uno de sus ídolos, David Villa.

"Estamos en contacto permanente y solemos hablar, sobre todo en momentos difíciles. Tener cerca y recibir consejos de un delantero como él es increíble. Me enorgullece", cerró.