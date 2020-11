"Volver al Madrid dependerá de Florentino y Zidane, pero nadie puede negarse"

El Real Madrid volvió a mandar a Dani Ceballos al Arsenal, donde convence a las órdenes de Mikel Arteta. Esta temporada ha disputado 13 partidos, siete de ellos como titular, y parece a gusto en el Emirates Stadium.

Sus inicios en el Arsenal no fueron sencillos con Unai Emery, pero acabó encontrando su juego. Este sábado, el utrerano hizo balance en 'The Sun' y este fue netamente positivo.

"El año pasado fui feliz en el Arsenal y llegamos a un acuerdo con el Real Madrid para seguir un año más. No hay problema porque todos entendimos que era lo mejor para mi futuro", explicó Ceballos sobre su continuidad.

En este sentido, dice que estaría encantado de volver al Bernabéu, pero no depende de él: "Tengo contrato con el Real Madrid los próximos tres años y yo no soy el único que decide. También depende del presidente y del entrenador pero nadie puede negarse a jugar en el Real Madrid".

Por último, alabó precisamente al conjunto blanco y reveló las maravillas que habla su compañero Mesut Özil: "El Bernabéu es la Meca del fútbol. Puedes preguntarle a Özil, que siempre dice que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Llevar ese escudo es el sueño y la meta del 99% de los jugadores".

Su pelea con David Luiz, zanjada

Se filtró en Inglaterra que Dani Ceballos tuvo un incidente con David Luiz en un entrenamiento y que hasta llegaron a las manos. El español lo desmintió en Twitter y dio más detalles en esta entrevista con 'The Sun', en la que confesó que sí que hubo tensión, pero que se reconciliaron.

"No voy a decir que no hubo un enfrentamiento o riña. Somos dos futbolistas con cualidades de liderazgo muy similares y estas cosas pueden pasar. No fue un comportamiento ejemplar, pero es bueno ver que el Arsenal está vivo, que el equipo tiene carácter. No dejamos pasar un solo día. Hablamos esa misma tarde después del entrenamiento", explicó.