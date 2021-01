"¿Volver con Alemania? Nunca más"

Mesut Özil fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Fenerbahçe. En un acto multitudinario, el mediapunta posó con su nueva camiseta y declaró nuevamente su amor público al gigante turco. Dice el ya ex del Arsenal que cumple "un sueño".

"Creo que tendremos una temporada exitosa. Estoy muy emocionado y feliz. Es un sueño para el Fenerbahçe y es un sueño también para mí, será una gran relación para ambas partes. Espero que pueda ayudar al equipo con mi talento", expresó el futbolista.

Llega además con ambición. "Creo que ganaré el título de la Liga Turca con el Fenerbahçe, es el objetivo del equipo en cada temporada. Espero que lo consigamos", aseveró Özil. De momento, su nuevo equipo es segundo en Liga con 42 puntos, a dos del Besiktas.

A Özil se le preguntó también por su posible vuelta a la Selección de Alemania si da el nivel, pero lo descartó: "Cuando tomo un camino, no doy media vuelta. Deseo éxitos a la Selección Alemana, pero nunca más".

Y continuó con sus elogios al Fenerbahçe: "Siempre he jugado bajo presión, aquí también habrá presión, pero es distinto, porque el Fenerbahçe es un club que amo y valoro. Siempre he sido del Fenerbahçe y lo seguiré siendo. Recuerdo que de pequeño veía partidos del Galatasaray, el Fenerbahçe y el Besiktas... y me hice del Fenerbahce".

Por su parte, el presidente Ali Koc explicó cómo se fraguó el fichaje. Todo, a partir de un encuentro en Londres el pasado mes de diciembre: "Algo me llamó la atención allí. En ese momento, Mesut Özil habló sobre su sueño de jugar en el equipo que amaba en su infancia y dijo que no se preocuparía por los problemas económicos".

"Posteriormente, comenzaron las negociaciones. El proceso se completó y aquí estamos. El Fenerbahçe ha conseguido otro fichaje que se creía imposible, como otras veces ha hecho en el pasado", insistió el máximo dirigente. Un discurso al que se unió el director deportivo Emre Belozoglu: "También es un sueño para Mesut. Tenemos un muy buen equipo. Junto a él, nos haremos más fuertes, juntos levantaremos muchos trofeos".