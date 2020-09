"Volveré al puesto en el que más pueda ayudar al Atlético"

No sabe bien Fernando Torres cuando regresará al Metropolitano. Pero tiene muy claro que lo hará, antes o después.

"Hace un año que me retiré y mi objetivo es disfrutar de mi tiempo, de mi familia, no hacer viajes cada tres días y disfrutar de mi tiempo, al mismo tiempo prepararme el curso de entrenador, cursos de gestión y dirección deportiva para lo que venga en el futuro. Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo", dijo Torres durante la presentación de un documental de Amazon sobre su carrera.

El 'Niño', delantero rojiblanco en dos etapas (2001-2007 y 2015-2018) en las que jugó 404 partidos y marcó 129 goles, dijo en la presentación, realizada en el estadio Wanda Metropolitano, que cuando retorne al fútbol "será difícil estar lejos del Atlético"

"Volveré al sitio donde pueda a ayudar más al Atleti, no para mí, yo tengo todo lo que el fútbol me ha podido dar. Ahora necesito encontrar el lugar que me permita ayudar más al Atlético. No sé cuál es el puesto, si existe, si voy a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro. Espero estar preparado", añadió Torres.

A corto plazo, el delantero campeón mundial y doble campeón europeo con la Selección Española dijo que lo que más le apetece es retornar al estadio rojiblanco como aficionado, algo que de momento no es posible por las medidas contra la pandemia de coronavirus.

"Yo ahora veo los partidos, veo el fútbol sin público y no tiene mucho sentido. Para mí el fútbol es transmitir emociones a la gente que viene a verlos, ojalá volvamos cuanto antes a la normalidad y pueda ver estadios llenos", consideró.

Torres realizó estas declaraciones durante la presentación del documental 'Fernando Torres: el último símbolo', que estrenará Amazon Prime Video el viernes 18 de septiembre en España y el Reino Unido.

La producción parte de la última semana del jugador como futbolista profesional, justo antes de su retirada en el Sagan Tosu japonés, y reconstruye "una de las trayectorias internacionales más inspiradoras del fútbol" que incluyó, además del Atlético, el Liverpool, el Chelsea y el Milan, según recordó el responsable de contenidos de Prime Video España, Ricardo Cabornero.

"La propuesta nos llega unas semanas antes de mi retirada, cuando no lo habíamos anunciado, y vi la oportunidad de contar mi historia completa, lo que he vivido desde el inicio hasta el último día", relató Torres.

El delantero comentó que se decidió a aceptar la propuesta porque él mismo ha tenido "necesidad de buscar información" de sus ídolos y conocer su historia. "De esta manera yo podía explicar a los aficionados al fútbol y de los equipos en los que he estado, mi historia y por qué he tomado las decisiones que he tomado", añadió.

La producción, un documental de 105 minutos, mostrará tanto las imágenes de los grandes éxitos deportivos del delantero de Fuenlabrada (Madrid) como imágenes "del archivo personal de Fernando", aseguró el responsable de la productora Buendía Estudios, Ignacio Corrales.

Torres confesó que mostrar su intimidad era lo que "más recelo" le generaba, pero admitió que en el documenta se abre "mucho más", no solo él, sino su familia. "Han sido parte fundamental, han estado en cada uno de los momentos que he vivido y tienen una parte que contar", puntualizó.

Preguntado por los periodistas que seguían el encuentro a través de videoconferencia, Torres reflexionó que su debut con el Atlético -con el que debutó en Segunda División, en un partido contra el Leganés de mayo de 2001- representó "una luz y esperanza" para la afición, en el peor momento de la historia del club.

"Fueron años de una responsabilidad enorme que me ayudaron a crecer y luego llegó uno de los momentos más duros, darte cuenta que estaba teniendo para mí lo que quería para el club, la sensación de que necesitas separarte del club porque quieres que el Atleti crezca y así no está funcionando", relató sobre su marcha al Liverpool.

En el club inglés también representó esa esperanza, opinó Torres, especialmente por su conexión futbolística con el centrocampista y capitán Steven Gerrard, que "hizo soñar" a los aficionados, aunque siempre se quedaron a las puertas. "Por eso decidí marcharme", recordó Torres, sobre su salida al Chelsea, una decisión que consideró "totalmente sacada de contexto por los medios británicos" y sobre la que el documental muestra su experiencia.

Sobre ese futuro posible como entrenador, Fernando Torres confesó que el entrenador más influyente en su carrera fue Luis Aragonés (1938-2014), al que en el Atlético tuvo cuando era "muy joven, por desgracia", lo que le hizo "perder muchas lecciones"; y durante su etapa en la selección -a cuyas órdenes ganó la Eurocopa de 2008- le permitió "entender mucho más" sus enseñanzas.

"Fue la persona que me preparó para lo que traía el fútbol detrás, el primero que me habló de los medios, el descanso, la relación con los compañeros... Con el tiempo me di cuenta de las cosas de las que me hablaba Luis", reflexionó.

En el caso de que su futuro termine en los banquillos, Torres consideró que entrenar tiene "mucha dificultad", más de la que los futbolistas perciben. "Si algún día considero que tengo que ser entrenador, una de las cosas que tengo que tener clara es que si quiero hacerlo bien, tienes que trabajar todo el día", dijo.

El delantero también repasó su última temporada como profesional en el Sagan Tosu japonés, donde buscaba bajar el ritmo de partidos y descubrió que no tener un reto competitivo no cuadraba con su carácter como jugador.

"Buscaba evitar la competición, y eso pudo conmigo, no puedo jugar al fútbol si n es para competir contra los mejores. Por eso solamente fue un año, porque me di cuenta que lo mío era competir, aunque a nivel personal fue fantástico", relató.

El 'Niño' ha sido el apelativo que ha acompañado a Fernando Torres desde su debut con 17 años hasta su retirada, un apodo que considera que le ha permitido "llevarse mejor con los niños y los aficionados". "Cuando regresé al Atlético, había niños que no me habían visto en mi primera época y se sorprendían de que no era un niño", recordó el ex delantero, protagonista del documental que Amazon Prime Video estrenará el próximo viernes 18.