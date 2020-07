Voro admitió que Europa "está muy difícil"

Voro, entrenador del Valencia, fue sincero y claro en las declaraciones posteriores a la derrota de su equipo ante el Leganés (2-1): "El equipo está falto de confianza, mentalmente roto, abatido. Sabemos la responsabilidad que tenemos de estar en Europa, pero está muy difícil".

"Tenemos que tratar de activarles en la máxima medida para poder competir. Los jugadores quieren, hemos estado metidos en el partido pero las circunstancias de manejar estas situaciones, mentalmente nos han condicionado", explicó.

"A veces la exigencia de conseguir los tres puntos y meternos en Europa no te deja maniobrar con libertad. De hecho estamos viendo que en cuanto al rendimiento en general no hay ningún jugador que destaque", declaró también.

Voro quiso ponerse en la piel de sus futbolistas: "He visto a los jugadores responsabilizados, en la situación de un equipo que no ha cumplido con las expectativas y está obligado a ganar. Jugadores importantes no están teniendo el mismo rendimiento que les hemos visto en otras épocas pero también otros".

"Es un rendimiento inferior al que pueden dar por las circunstancias que el fútbol tiene. Estamos insistiendo dentro de las posibilidades que el equipo mentalmente tiene. Ha sido una decepción", añadió.

Además cree que eran conscientes de lo que se jugaban: "Hemos afrontado el partido con la importancia que tenían los puntos, eran fundamentales. El equipo sabía de esa importancia. Dentro de la igualdad ha condicionado mucho el penalti, en una acción aislada que les ha favorecido a ellos".

"A partir del gol nos ha podido la precipitación, la ansiedad y no hemos estado finos. En la segunda hemos estado mejor, con la expulsión hemos empezado a dominar. El penalti era determinante para meternos en el partido, no lo hemos metido", indicó acerca de la pena máxima fallada por Dani Parejo.

Asimismo aseguró que se van 'decepcionados': "Era un partido fundamental y sabíamos de la importancia de los puntos. En esta situación la cuestión anímica es fundamental y tenemos de alguna forma que intentar que nos afecte lo menos posible. El rival tenía bien definido su plan y se lleva el botín en una acción aislada, en un penalti después de un saque de banda".

Por otro lado afirmó que seguirán luchando por acceder a los puestos europeos: "Se nos ha puesto muy difícil, pero vamos a seguir insistiendo. El futbolista es humano, sabe de la exigencia que tiene el Valencia. Pero cuando vas por detrás ante un equipo que así se siente cómodo, cuando pasan los minutos y no obtienes el premio llega la precipitación, los errores y la falta de acierto. Intentaremos ganar los seis puntos que quedan

"No recuerdo ninguna ocasión de ellos, el partido se resume en que se ponen por delante con el penalti y a partir de ahí gestionan el partido. Nosotros no hemos sabido gestionar las emociones, el aspecto mental y el acierto. Ellos han marcado el penalti, nosotros no", concluyó