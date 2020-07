Voro, resignado: "No tengo una varita mágica"

El entrenador del Valencia, Voro, admitió que el equipo llega "con pocas opciones" de clasificarse para la Europa League y añadió que, aunque se les ha puesto difícil, van a a seguir "insistiendo hasta el final".

El técnico dijo en rueda de prensa que para la situación en la que están, "el vestuario está bien" y subrayó que este es "uno de los mejores vestuarios" que ha tenido en las diferentes etapas en las que ha estado al frente del equipo.

Voro recordó que el equipo se quedó "roto" tras la derrota sufrida en el último partido en el campo del Leganés. "Nos jugábamos muchas de las opciones que teníamos y ahora tenemos escasas. Lo tuvimos muy cerca y las circunstancias no nos acompañaron", recordó el técnico, que admitió que fue un "mazazo", también para él.

"Estoy jodido como todo el mundo, para mí era una responsabilidad. Me meto de lleno y sufro como el primero, como el que más. Había que afrontar esto, lo estamos haciendo y vamos a hacerlo hasta el final", explicó.

También indicó que no tiene "una varita mágica", que el "fútbol es de los futbolistas" y que este deporte "es muy cabr*n y que cuando se complica, se complica".

Respecto al choque ante el Espanyol, apuntó que no va a ser fácil aunque esté descendido. "Ya no tienen presión, pero los jugadores quieren rendir bien para la temporada que viene.

"Si ganamos, veremos si tenemos o no alguna posibilidad matemática, aunque los dos partidos están muy cerca tenemos que focalizarnos en el próximo, no podemos pensar en el del Sevilla. Si no ganamos este, se habrá acabado todo", recordó.

El entrenador dijo que más allá de estar centrados mentalmente en este primer encuentro físicamente tendrán en cuenta que los dos encuentros están muy cerca y que la plantilla acumula mucho desgaste, también anímico. "Intentaremos gestionarlo y elegir a los mejores para que el equipo llegue fresco”, concluyó.