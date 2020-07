Voro se atribuyó la suplencia de Parejo

Voro analizó el triunfo ante el colista y se refirió posteriormente a la suplencia de Dani Parejo: "El equipo necesitaba la victoria después del Leganés porque perdimos una muy buena oportunidad. Queríamos ganar y no pensar en nada más, queríamos poner el foco en el partido y el resultado nos ha acompañado porque tenemos opciones matemáticas".

"No sé si es su último partido porque no tengo ni idea de lo que le han podido decir. Hemos pensado que no jugara por decisión nuestra porque tenemos otro partido el domingo y este final de temporada tenemos mucho cansancio acumulado. No sé si Parejo estará el año que viene, pero que no haya jugado no tiene nada que ver", explicó.

Para el entrenador, la actitud del centrocampista ha sido modélica: "Hablé con él y le dije lo que había y se lo tomó perfectamente porque es un profesional, de la misma que otros jugadores importantes a veces no han tenido minutos. Si en Sevilla tiene que jugar, jugará".

Por último, habló del juego y destacó a Carlos Soler, Kang-In Lee y Ferran Torres: "En la segunda parte no estuvimos bien porque quisimos conservar el botín del gol. Son situaciones que ocurren a un equipo que llega en una tendencía difícil pese a que íbamos ganando. Hay partidos donde hay que sufrir y defender".

"Carlos es un jugador muy importante en el equipo y lo hemos alineado en el medio porque físicamente aguanta muy bien el ritmo. Ha pasado del medio a la punta y de ahí a la banda. Ha hecho un buen trabajo. Ferran nos da mucha verticalidad y Kang-In ayuda al equipo para neutralizar la defensa y tener el control de la pelota. Ambos nos dan mucho", culminó.