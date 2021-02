"Voy a disfrutar hasta el último día que esté aquí"

Después de muchos rumores sobre una posible salida de River a principios de 2021, Gallardo confirmó este viernes que seguirá siendo el entrenador del 'Millonario' este año.

En la presentación de los nuevos fichajes, el 'Muñeco' expresó lo que supone para él estar en el club de Núñez: "River significa el compromiso de estar en un lugar donde sé que no hay otra forma de vivirlo que no sea disfrutando y al máximo, porque el día que no estemos aquí realmente lo extrañaremos".

"Yo no quiero que eso me pase, así que hasta el último día que esté aquí voy a disfrutarlo y tratar de darle todo mi empeño y vocación, que es lo que merece. Porque lo siento de esa manera. River representa todo eso para mí, un montón de años vividos", añadió.

Por último, Gallardo mandó un mensaje. "Estoy en un momento de mi vida en el que realmente tengo algunos años vividos, ya no soy jugador, ya hice mis primeros pasos en esta institución allá en el año 88... Caminé este club, entonces cuando miro para atrás veo que a lo largo de toda mi vida pasé casi la mayor parte del tiempo aquí", concluyó.