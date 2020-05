"Voy a entrenar a Boca y a Argentina, y a ganar la Libertadores y el Mundial"

Ruth Bravo tiene claro sus objetivos cuando cuelgue las botas como jugadora profesional. La estrella de la Selección Argentina, actual futbolista del Rayo Vallecano, tiene grandes metas por delante.

En unas declaraciones concedida a 'AS', la argentina comentó sobre el amor que siente por Boca Juniors: "Una siempre quiere volver a Boca. Boca tiene eso, tanto en mujeres como en hombres. Cuando te vas del club, siempre tienes en tu cabeza volver a Boca y siento que no le pude dar un campeonato o jugar una Copa Libertadores".

"Siempre digo que no me voy a retirar en Boca porque cuando se dice que te vas a retirar parece que vas a ir cuando tu carrera está acabada, con lo último que te queda. Yo quiero volver en mi mejor momento para darte todo lo que me da el club a mí", añadió.

Además, dejó claro que en el futuro se ve levantando títulos como entrenadora: "Yo siempre digo que voy a ser técnica de Boca y voy a ganar una Copa Libertadores. Después, voy a ser seleccionadora con Argentina y ganar un Mundial. Siempre lo digo y sé que lo voy a cumplir".

Finalmente, habló de sus referentes: "Siempre tuve ídolos de Boca porque mi madre era fanática. Ella me crió con la imagen del Diego, Riquelme y otros. Ahora es Marta, que es extraordinaria y lamento que haya nacido en la época equivocada".