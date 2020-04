"Voy a intentar ser entrenador, cada vez me gusta más la idea"

En unos días se va a estrenar el esperado documental sobre Andrés Iniesta, y el futbolista ha sido entrevistado en 'El Larguero' por ese motivo. El manchego ha explicado, entre otras cosas, que empieza a sentir fuertes tentaciones de pasarse a los banquillos.

Iniesta analizó su propia actualidad, pero también la de su ex equipo, el Barcelona. Fue cuestionado, por ejemplo, acerca de la crisis interna que vive el club. "Yo he vivido épocas que no eran fáciles", empezó diciendo.

"Cuando hay algo que sale mal salen 15 seguidas. Es peligroso que haya situaciones extradeportivas y llevan un tiempo que son normales", añadió a su reflexión.

Le preguntaron entonces si apoyaría a alguna candidatura en las próximas elecciones, y el manchego prefirió no mojarse. "No, pero yo intentaré jugar dos o tres años más y verme ahora en un banquillo no tiene sentido", respondió.

"No me escondo con la idea de volver al Barça en algún momento de mi vida y cuando esté preparado", continuó el futbolista de Fuentealbilla, dejando claro que volver, volverá.

Deslizó que dará el salto a los banquillos, y se reafirmó al ser preguntado por ello. "Mantengo la idea. Lo voy a intentar y con el paso del tiempo me gusta más la idea. Me apasiona el fútbol", contestó.

Y reconoció que Guardiola es su modelo a imitar. "Es un espejo. Para mí fue una motivación. Teníamos un gran equipo de trabajo", dijo, al ser preguntado por su ex entrenador en el Barcelona.

Parece claro, por tanto, que en un periodo de unos cinco años veremos a Andrés Iniesta en los banquillos. Y quizá veamos una competencia en el azulgrana con Xavi Hernández, quien fuera su compañero de diabluras en el centro del campo. O, por qué no, un tándem. Puestos a soñar...