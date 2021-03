"Voy a llevar al Extremadura a la liquidación, que desaparezca"

Son tiempos difíciles para el Extremadura. En un comunicado oficial emitido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tanto la plantilla como el cuerpo técnico denunciaron varios meses de impagos.

En él, los firmantes les piden a los responsables que, además, se pongan en orden los pagos de todos los trabajores del club que forman parte de la entidad de Almendralejo.

Y Manuel Franganillo, mácimo accionista y presidente del Extremadura, tomó la palabra en una entrevista en el diario 'Marca': "Tengo el 100% de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación, que el Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia, es lo más correcto que pase esto".

"Esta liquidación me va acostar más de dos millones de euros. Me ha fallado gente del club. He perdido la ilusión por un club que fundé en 2007. Les di mi palabra a los jugadores y la he incumplido por dos días. Este lunes les iba a ingresar el dinero. Automáticamente, no quiero saber nada de fútbol", agregó.

Franganillo, además, reconoció que ni siquiera piensa en vender el club: "Que desaparezca". Según ha podido saber el diario citado anteriormente, la plantilla está tranquila y espera poder seguir compitiendo.