'El City hizo cosas que nos pueden valer en el 'Clásico'

El 'Clásico' de Liga que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona en el Santiago Bernabéu este domingo 1 de marzo tiene a medio mundo completamente atento. Sin duda, es el partidazo de la jornada y el del fin de semana.

También será el primer 'Clásico' para Quique Setién como entrenador azulgrana, un tema del que ha querido charlar en una entrevista en excusiva concedida a 'La Vanguardia'.

"Voy a disfrutar. Soy consciente de la trascendencia del partido y quiero ganarlo, pero yo lo voy a vivir como si fuera mi debut como jugador, feliz. Es una oportunidad única para un entrenador, como lo fue el otro día cuando escuchaba el himno de la Champions en un campo mítico... Voy a disfrutar a cada partido durante todos los días que esté aquí", comentó Quique Setién sobre su visita al Bernabéu.

Además, el técnico 'culé' también desveló el plan con el que saldrá ante el eterno rival: "Al ataque y con un punto de ambición vamos a ir siempre. Este es el ADN de este club. Siempre tratamos de ser valientes y de ir a buscar al rival, pero el Madrid lleva meses defendiendo muy bien y tiene jugadores de calidad para salir de la presión y hacerte daño arriba. No puedes ir abiertamente a buscar los partidos si no tienes también un plan para contrarrestar los efectos de cualquier pérdida de balón".

Setién también quiso hablar sobre la posibilidad de que Braithwaite salga como titular en el templo 'merengue': "Podría serlo perfectamente. Ha venido en una condición extraordinaria. El trabajo defensivo que destinamos a los delanteros es relativamente sencillo para él. Un futbolista con ganas siempre es un plus".

"Guardiola es una referencia"

El entrenador azulgrana también tuvo tiempo de hablar de la dura derrota sufrida por el Real Madrid en los octavos de Champions a manos del Manchester City de Pep Guardiola. Setién pudo acudir al Bernabéu para ver en directo el duelo y charlar al finalizar el partido con el entrenador catalán.

"Nos llevamos bien. Siempre ha sido muy cordial conmigo. Estando yo en el Lugo ya le visité cuando era entrenador del Barça. También estuve en Mánchester...", desveló Quique Setién.

Y añadió: "Me gusta charlar con los técnicos con los que me identifico por su manera de ver el fútbol o sentirlo. Pep siempre ha sido una referencia. El otro día Gattuso decía que me había espiado. Pues yo puedo decir que he espiado a Guardiola".

Finalmente, desveló que el Barça podría inspirarse en el partido que hizo el City para intentar llevarse la victoria: "Hay cosas que hizo el City que nos pueden valer. Podemos identificar su juego con el que hacemos nosotros. Pero hay cosas también que no las ves tan aprovechables".