Vrsaljko admite que ayudó en el fichaje de Grbic

Ivo Grbic se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid el pasado 20 de agosto. El croata aterrizó en la capital de España y firmó un contrato para las próximas cuatro temporadas.

Para llegar a convencer al Atlético, el club rojiblanco estuvo hablando con su compatriota Sime Vrsaljko, como bien ha contado en 'Sportske Novosti'.

"Supe lo bueno que era tan pronto como mi club comenzó a investigar su carrera, circunstancias, caráceter y comportamiento mucho antes de que se completara este traspaso", afirmó.

El director deportivo del Atlético le preguntó para que le comentara cómo es Grbic: "Por supuesto que me preguntaron todo lo que sabía de él. Un gran club como el Atlético no deja nada al azar y el director deportivo me preguntó todos los detalles".

"Grbic demostró rápidamente que es un chico muy maduro, lo que no me sorprende porque tuvo una carrera complicada hasta que demostró estar a gran nivel. Le llevará cierto tiempo adaptarse a las exigencias del club, pero todos le ayudaremos", acabó Sime Vrsaljko, deseándole lo mejor a su compatriota.