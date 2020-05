Walker denuncia estar siendo acosado por haber roto el confinamiento

Fue una de las violaciones del confinamiento más sonadas. Walker, a comienzos de abril, organizó una suerte de bacanal en su domicilio. Fue castigado por ello por su club, pero ahora denuncia estar siendo estigmatizado por el público.

Walker denuncia que la polémica le está pasando factura en vida cotidiana. "Recientemente he pasado por uno de los períodos más difíciles de mi vida, del cual asumo toda la responsabilidad. Sin embargo, ahora siento que estoy siendo acosado", declaró el futbolista 'skyblue', en un comunicado oficial.

"Esto ya no solo me afecta a mí, sino que también afecta la salud de mi familia y mis hijos pequeños. Ni siquiera me siento seguro en casa, ni ellos tampoco. ¿Quién se merece esto?", añadió Walker.

El futbolista del City causó una gran polémica a comienzos de abril, tras ser pillado después de organizar una fiesta sexual junto a un amigo y dos prostitutas. Lo peor es que un día antes había protagonizado un vídeo para su club en el que pedía a los aficionados respetar la cuarentena, mantener las distancias y quedarse en casa.

Walker pidió perdón en su momento, pero eso no ha calmado los ánimos de los más críticos, ni siquiera después de un mes de mostrar un comportamiento ejemplar, pues ha vuelto a ser señalado por desplazarse a Sheffield para ver a su hermana.