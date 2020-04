Walter Montillo podría retirarse tras perder a su padre y a su abuelo

Walter Montillo no olvidará la pandemia por el COVID-19. El futbolista de Universidad de Chile perdió a su padre y a su abuelo por la enfermedad, lo que ha hecho que pensase sobre su futuro.

"Por el momento este es el último año que voy a jugar. En noviembre voy a evaluar si estoy para seguir o no", confesó el futbolista en 'El Mercurio', sobre una posible retirada.

"Todos tenemos problemas familiares que yo nunca comenté. Hace tiempo que estábamos distanciados con mi papá, cerca de seis años. El año pasado empezamos a hablarnos nuevamente, íbamos de a poco, estábamos ahí y pasó esto. Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no puede ayudar", explicó.

La madre de Walter Montillo también cayó enferma, pese a que la 'U' descartó que fuese por COVID-19. "Me tocó la bolilla a mí. Desde lejos en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a la persona, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento", sentenció.