Walter Zenga, nuevo entrenador del Cagliari

El Cagliari ya tiene nuevo entrenador oficial. El conjunto italiano anunció a Walter Zenga como su nuevo técnico, tras informar de la destitución de Rolando Maran pocas horas antes.

De esta forma, el técnico italiano de 59 años se suma a las filas del conjunto de la Serie A para intentar levantar al equipo en la clasifcación, ya que se encuentra undécimo con tan solo 32 puntos.

La destitución de Rolando Maran se dio a conocer este martes, después de que el domingo volvieran a caer derrotados en casa, esta vez a manos de la Roma por un igualado 3-4.

El conjunto italiano no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos once encuentros de la Liga Italiana, por lo que al club no le quedó otra opción que cambiar de entrenador, apostando por un hombre que en la temporada 2017-18 estuvo al frente del Crotone.