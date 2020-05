"Wan-Bissaka es el mejor defensa del mundo en el uno contra uno"

Luke Shaw ofreció unas declaraciones a los medios oficiales del Manchester United en las que resaltó la calidad y el gran rendimiento de Wan-Bissaka con los 'diablos rojos'.

El joven lateral derecho de 22 años, que aterrizó en Old Trafford a principios de curso, ha jugado 34 partidos oficiales: "No me puedo olvidar de él, ha sido nuestro futbolista más constante esta temporada".

De ahí que el lateral izquierdo inglés del United solo tenga palabras de elogio hacia su nuevo compañero: "Si echamos la vista atrás, solo puedo recordar un error: un penalti contra el Watford, nada más".

"Ha sido un ocho sobre diez en cada partido que ha jugado, nunca comete errores, pone la pierna en el lugar correcto y, en mi opinión, es el mejor defensor del mundo en un uno contra uno. Nadie puede superarlo, ha mejorado mucho en esta faceta del juego y también en la ofensiva. Ha sido un fichaje fantástico para nosotros", sentenció Shaw.