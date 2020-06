Wanchope dio negativo en el COVID-19

Tranquilidad para Ramón Ábila y para los seguidores de Boca Juniors. El delantero mostró los resultados de las pruebas del COVID-19 y certificó que no tenía el virus en el cuerpo.

En los últimos días había intranquilidad, pues el jugador de Boca Juniors había estado compartiendo un asado con amigos en Córdoba el pasado viernes. "Me realicé el hisopado el sábado por la mañana", confesó.

"Como les pude mostrar en la historia anterior, me realicé el hisopado el sábado por la mañana. Me dieron el resultado que dio negativo, gracias a Dios. Ahora este señor que conduce el noticiero de la mañana tiene la tarea de informar. Me expuso con una enfermedad que no tuve, con toda la gente señalándome como el culpable de algo que no realicé, pero la excusa es siempre la misma", publicó en las redes sociales.

"El daño tanto personal como a mi familia ya estaba hecho. Sea más serio e informe bien porque yo también puedo hablar. Gracias a la gente que trabaja en la clínica Reina Fabiola por la atención. Avrazo grande y a quedarse en casa", sentenció Wanchope Ábila.