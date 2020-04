Wass, Guedes y Cillessen, con mensajes para concienciar

El futbolista danés del Valencia Daniel Wass reconoció en una entrevista a una cadena de televisión de su país que aunque la plantilla suele hacer videoconferencias en las que los jugadores se ven entre ellos, echan de menos la rutina que se ha roto por el confinamiento y, sobre todo, estar en el campo y divertirse.

"Solo nos reímos un poco juntos, es importante que podamos ‘vernos’ por ‘Skype’ y hacer los chistes que solemos hacer…, pero no tenemos la vida cotidiana. Echas de menos eso. Echas de menos estar en el campo y divertirte", explicó en 'TV 2 SPORT'.

El portugués Gonçalo Guedes, en declaraciones al diario 'Record', hizo un llamamiento a la responsabilidad social y también alabó la rápida reacción que tuvo el Valencia cuando surgió la crisis.

"No sólo pienses en ti mismo. Hay que quedarse en casa el mayor tiempo posible y respetar a otras personas. Cuando vayas al supermercado no te lleves todo, hay más personas que lo necesitan. Es nuestra responsabilidad no transmitir el virus", señaló el atacante portugués, quien destacó que en el club de Mestalla "anticiparon mucho de lo que iba a suceder".

Por su parte, el portero holandés Jasper Cillessen hizo un llamamiento al optimismo en sus cuentas de redes sociales. "¡Mantén la cabeza alta y mira siempre el lado positivo de la vida! Echo de menos los partidos, los aficionados, el club, el ambiente…, pero vendrán tiempos mejores", señaló en declaraciones facilitadas por su club.