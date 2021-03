Wass se encontró cómodo en Mestalla; Soldado no vio a su Granada

El choque entre el Valencia y el Granada se saldó a favor del conjunto 'che'. Daniel Wass fue el encargado de abrir la lata, mientras que Roberto Soldado dio emoción en los últimos minutos.

"Estamos muy contentos, estamos fuertes en Mestalla, hemos sumado tres puntos ante un gran rival como el Granada. El plan era ir al 100% desde el primer minuto", analizó Wass en 'Movistar LaLiga'.

Aseguró el danés que están "cómodos" cada vez que juegan en Mestalla. "Tuvimos muchas opciones para cerrar el partido. Estamos contentos, que es lo más importante. ¿El mejor Valencia de las últimas semanas? Estamos bien, ahora tenemos que pensar en ganar partidos fuera también", sentenció.

Javi Gracia, entrenador del Valencia, afirmó que "cuando la diferencia en el marcador es mínima, siempre aparece el miedo a perder, más por ser mínima que por el tiempo o porque el rival sometiera con ocasiones de gol".

"Habría sido el partido más completo de la temporada si hubiésemos sido más eficaces en todas las situaciones de gol que tuvimos. Habríamos tenido una segunda parte más tranquila", firmó el técnico.

Por parte del Granada compareció Roberto Soldado: "Ha sido una pena que el gol llegase tan tarde, con poco tiempo para ir a por el segundo. Ellos han manejado bien el final, se ha jugado poco", aclaró.

"No hay excusas, estamos acostumbrados a jugar muchos partidos seguidos. No hemos sido nosotros, estuvimos sin esa intensidad de siempre y hemos dejado jugar al Valencia como ha querido, con mucho ritmo y eso no nos convenía", incidió el delantero.

Por su parte, Diego Martínez aseguró que "fue un mal partido". "Nos faltaron muchas cosas durante el partido para poder sacar algo positivo. Energía, iniciar bien el partido, precisión, tomar mejores decisiones en el juego y especialmente en el último tercio del campo. Fue un partido muy difícil para nosotros y hay que pasar página lo antes posible", indicó.

"No es fácil mentalmente venir a Mestalla y encajar tan pronto. Te condiciona, pero no estuvimos bien y lo asumimos. No fue un buen partido, aunque dimos hasta donde nos dio. No fue suficiente, pero hay que mirar al frente. Con más tiempo podríamos haberles metido más miedo en el cuerpo", sentenció el técnico nazarí.