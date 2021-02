Watford y Granada cierran la cesión de Domingos Quina

Era un secreto a voces, pero este lunes 1 de febrero se ha hecho oficial. El Watford y el Granada han cerrado un acuerdo para la cesión del mediocentro portugués de 21 años Domingos Quina.

El joven jugador luso ha firmado un nuevo contrato con el conjunto andaluz para permanecer en Los Cármenes hasta el final de la presente temporada.

Surgido de la cantera del Benfica, Quina pasó por el Chelsea y el West Ham antes de recalar en su actual equipo. En lo que va de temporada, ha disputado 15 encuentros oficiales con los 'hornets', con los que también ha anotado un tanto.

Natural de Guinea-Bissau y con nacionalidad portuguesa, ha sido internacional en las categorías inferiores de Portugal desde la selección Sub 17 hasta la Sub 21 y se ha proclamado campeón de Europa Sub 17 y Sub 19.