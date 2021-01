Weissman le pasa el problema al Getafe

Los partidos se ganan en las áreas, le pese a quien le pese, y le pesó al Getafe en su cita contra el Valladolid. El Pucela vuelve a casa con tres buenas noticias en la mochila: la victoria, el regreso a la senda del triunfo -del 11 de diciembre databa el último de Liga- y el haber derrotado a un rival directo.

Los de Bordalás no estuvieron bien. En el plano ofensivo, se pasó de la dependencia de Cucurella a la propuesta de Portillo para la segunda mitad, que, aunque procuró más chispa, no prendió. Ni Ángel ni Jaime Mata encontraban la manera de superar a un Masip muy correcto, pero bien cierto es que no tuvo tanto trabajo como Rubén Yáñez.

Ni siquiera en defensa, su especialidad, brilló el equipo azulón. Marcado por ese estilo guerrero atrás que tan bien ha inculcado su entrenador a los suyos a lo largo de los años, el gol que los condenó vino de un mal despeje de Cabaco. Kike Pérez envió y Weissman ejecutó.

El Valladolid contrastó mucho con su rival. Le salieron bien las cosas, algo que es tan tópico como cierto, e hizo lo que tenía que hacer. Se cubrió sin complicarse cuando el Getafe iba a por el empate y amenazó con hacer la sentencia en más de una ocasión.

Kike Pérez, Roque Mesa y Rubén Yáñez, los ases

Si hubo un 'MVP' del partido, ese fue Kike Pérez. Trato de pelota extraordinario, toma de decisiones irreprochable e importancia innegable. Fue el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué del Pucela. Weissman fue el quién y juntos respondieron a todas las preguntas conectando para hacer el único gol del duelo. Centro del '8' y remate serio del '9' pegadito al palo poco antes del descanso.

Pero no lo hizo todo Kike. Roque Mesa, que acertó sumándose al ataque más de lo que suele hacerlo, demostró que tiene calidad de sobra para romper líneas. Ambos fueron yendo a menos conforme el encuentro perdía sabor y, aunque Sergio introdujo espaciados cambios para reactivar al equipo, no pudo evitar sufrir.

Se habría ahorrado el técnico comerse las uñas de no haberse aparecido San Rubén Yáñez para evitar la sentencia. Salvó un gol cantado de Jota, que llegó solo en el segundo palo a un pase tocadito de Kike Pérez, y dio opciones a sus compañeros para que fueran a por la machada en el añadido. Al final, se quedaron en el intento. Sonríen en Valladolid y fruncen el ceño en Getafe.