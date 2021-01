Weissman, 'MVP' de diciembre, insta al Valladolid a demostrar su buen momento

El jugador del Real Valladolid Shon Weissman ha señalado este miércoles, en rueda de prensa telemática, tras ser reconocido por la afición como mejor jugador del equipo del mes de diciembre, que el equipo está "en un buen momento", y quieren "demostrarlo en el campo" en los próximos partidos.

El delantero israelí ha querido agradecer a los aficionados el premio que le han concedido y se ha mostrado "contento" por él, ya que eso significa que está haciendo bien su trabajo y que está "ayudando al equipo", que es para lo que trabaja cada día.

En su opinión, a pesar de que cayeron derrotados ante el Valencia, "se jugó bien" y "no" merecieron perder, con lo que no está de acuerdo respecto a que el equipo jugara peor que ante Getafe, sino que la única diferencia en este caso es que el Valencia logró marcar gol, y ellos, no, y ante Getafe sucedió lo contrario.

"Creo que estamos en un buen momento para continuar con el trabajo, hemos demostrado ser un buen equipo y ahora tenemos varios partidos para plasmarlo en el campo y que no solo sean palabras", ha advertido, tanto en los compromisos ligueros como en Copa, porque "todos los encuentros son importantes y permiten crecer".

En este sentido, ha comentado que, aunque en Liga hay por delante "varios choques muy importantes", también la Copa lo es, por lo que "el objetivo es, siempre, salir a jugar y a ganar en todas las competiciones" y antes que el partido ante el Elche está el de Copa, que les enfrentará a la Peña Deportiva de Ibiza este sábado.

En cuanto al hecho de que se hayan presentado tres casos de COVID-19 en la plantilla, más otro del cuerpo técnico, Weissman ha apuntado que "es triste porque son compañeros y amigos" y confía en que "se recuperen pronto".

"No estamos viviendo una situación normal, ni aquí ni en el resto del mundo, pero hay que mantener la calma, continuar seguros y que todo pase lo antes posible para poder volver a la normalidad", ha precisado el jugador blanquivioleta, quien ha confesado que, si llega competencia en el mercado de invierno, estará "feliz".

Dicha posibilidad "no" le preocupa, porque no es una decisión suya, sino el del entrenador y el del director deportivo que, si consideran que lo mejor es reforzar la posición de ataque, el que llegue será bienvenido ya que, con ello o sin ello, él seguirá entrenando para "jugar y meter goles".

La celebración de sus tantos se ha hecho viral, con ese '¿Qué pasa?' en castellano, que ya "tenía pensado", puesto que su trabajo es "marcar goles" y sabía que llegarían, y espera poder decir "muchos qué pasa" con la camiseta del Real Valladolid, ha concluido.