Weissman promete goles y cree que sus compañeros le ayudarán

El delantero israelí del Real Valladolid, Shon Weissman, ha afirmado este jueves durante su presentación como jugador blanquivioleta que su objetivo es "hacer goles", y para ello cuenta "con un gran equipo detrás" que va a permitir que ese reto se haga realidad.

Se ha mostrado "muy feliz" de estar en Valladolid porque le gusta "la gente, la ciudad, los compañeros, el jefe y el cuerpo técnico" de los que ya había oído "cosas buenas" y, además ha tenido "una gran bienvenida" tras incorporarse esta misma semana procedente de la concentración con la Selección de Israel.

Ha agradecido de manera reiterada, durante su intervención en una rueda de prensa telemática, la "confianza" que han depositado en él, y considera que el Real Valladolid "es un buen equipo, ideal" para él y espera poder responder a esa confianza con goles y el máximo trabajo.

"Lo haré lo mejor que pueda y, aunque el objetivo es hacer goles, puesto que soy delantero, estoy tranquilo porque tengo un gran respaldo y espero que, entre todos, hagamos un buen papel", ha señalado el internacional israelí, quien no ha querido compararse con nadie.

Lo que sí ha asegurado es que le gusta "presionar, hacer goles y jugar para el equipo", con lo que "es una misión de todos lograr este objetivo", ha insistido el nuevo '9' del Valladolid.

También ha comentado que se ha sentido "muy cómodo desde el primer minuto", ya que es un equipo "perfecto" para sus intereses, "la ciudad es fantástica" y la bienvenida ha sido "estupenda", al igual que la "confianza" que le han transmitido todos desde su llegada.

Además, considera un halago que haya creado expectación en Valladolid, pero ha incidido en su intención de "hacer su juego", que es por lo que le querían, "ayudar al equipo e ir todos de la mano para lograr los mejores resultados".

Por último, ha indicado que será el técnico, Sergio González, quien decida quién jugará el domingo ante la Real Sociedad y, haga lo que haga, él estará "contento igual" y "ayudará en lo que sea posible y en lo que le puedan pedir".

Sergio, por su parte, concedió una entrevista al diario 'AS', en la que explicó las sensaciones que la pretemporada le han dejado. "La sensación es parecida al tramo final de la temporada pasada, somos conscientes que la sociedad sigue estando en un momento de dificultad, donde tenemos que ser todos más responsables y estamos en esa línea", explicó.

"Creo que nos ha faltado una semana más y eso nos haría llegar con más ritmo y más nivel, pero nos pasa a todos los equipos. Nos ha faltado ese partido de 60 minutos, hemos pasado de darles 45 minutos a los jugadores a 90", añadió.

Aseguró que la vuelta a los cinco cambios no le hará cambiar su intención de jugar con una plantilla corta de 22 jugadores, pero pidió fichajes. "No conozco un entrenador que diga que no puede mejorar cosas", contestó, preguntado por si habrá más incorporaciones.

"Tenemos claro qué dos o tres posiciones podríamos darle un empujoncito más... a ver si podemos", apuntó, a continuación, Sergio González, sin dar demasiadas pistas sobre qué posiciones son las que necesitan refuerzos.

Y también reiteró que el objetivo de este curso es, de nuevo, la permanencia. "El objetivo, sin duda, es volver a salvarnos y otra vez con mayúsculas, no podemos pensar en otra cosa. Lo contrario sería equivocarnos", aseguró.

"Tenemos que intentar ser un equipo fuerte, ambicioso, que compita, que juegue bien al fútbol, pero con el objetivo de alcanzar la salvación. Todo lo que no sea eso sería equivocarnos. Una vez conseguida...", añadió, dando alas a los sueños de muchos en Valladolid.