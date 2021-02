Weissman ve al Valladolid ganando ante el Eibar

El delantero del Real Valladolid, Shon Weissman, quien ha sido reconocido por la afición como mejor jugador del equipo en el mes de enero, ha señalado este miércoles, en rueda de prensa telemática, que tiene buenas sensaciones para el partido ante el Eibar y se ha mostrado "convencido" de que "va a ganar".

El atacante israelí ha recibido el reconocimiento de la afición durante dos meses consecutivos, lo que le llena de "orgullo", pero ha querido "pedirle perdón" porque "no se merece lo que ha pasado en los últimos partidos ni los resultados que se han cosechado".

"Tengo confianza en que se va a cambiar la dinámica desde el sábado y vamos a conseguir victorias, porque está claro que hemos cometido errores que no debíamos cometer, pero la situación no es tan mala y espero que lo levantemos todos juntos, desde ya", ha añadido.

Ha reconocido que, para un delantero, "no tirar a puerta y no marcar" no es una buena sensación y se "enfada" por ello, pero ha advertido de que "es importante estar todos juntos", por lo que su objetivo es "ayudar al equipo en eso y en el campo, para levantar esta dinámica".

Según ha explicado, el año pasado jugó en un "equipo muy ofensivo que acabó en el 'top 3' de la Liga Austriaca", pero considera que "todo lleva un proceso" y que ha demostrado que puede "marcar goles en cualquier Liga, también en la Española" y seguirá "trabajando" para "dar lo mejor al equipo".

Además, ha destacado que confía "en el club, en la plantilla y en el cuerpo técnico", y por ello decidió venir a Valladolid y está "feliz" de formar parte de la entidad blanquivioleta, de ahí que haya reiterado la intención de todos de "hacer lo posible" para "volver a encontrar el camino de la victoria".

"Pero es momento de hablar menos y demostrar todo lo que decimos en el campo, a la hora de jugar, porque perder no es bueno, pero esto es fútbol, y con tres o cuatro triunfos todo cambia. Y vamos a empezar a ganar este sábado ante el Eibar y a levantar la situación", ha reiterado.

Weissman es consciente del cariño y el respeto que sienten por él los aficionados del Real Valladolid "a través de las redes sociales y en la calle", lo que supone "un orgullo y un placer" y le hace sentirse "feliz" de jugar en el equipo y aumentar su compromiso para "devolver esa confianza a la gente".

Por último, ha indicado que "no" tiene la sensación de que el equipo "no juegue" para él, ya que "busca la pelota y participa en el juego", y "es un proceso en el que unas veces hay mejores situaciones que en otras para poder marcar, pero estas van a llegar porque el equipo está trabajando en ello", ha concluido.