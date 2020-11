Anelka, protagonista del gran arrepentimiento de Wenger en el Arsenal

Nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque solo sea para reconocer algún error del pasado. Eso es lo que hizo Arsène Wenger, ex entrenador del Arsenal, sobre Nicolas Anelka.

Anelka se marchó del club londinense al Real Madrid. Esto no gustó al técnico, que se quedó con la espinita clavada. Una espinita que le seguía doliendo ocho años, cuando el delantero pudo regresar al Emirates Stadium.

Pero el técnico se opuso a su regreso: "Quizás fue una mala decisión. Él quería volver y quizás fue un error".

"Quise mandar una señal a los jugadores de que si te vas del club, no hay vuelta atrás. Sentí en que si lo hubiésemos hecho los jugadores se hubiesen planteado irse. No quería darles la sensación de que podían irse a cualquier sitio, probar suerte y si les iba mal volver al club", explicó en 'The Tuesday Club'.

Pero Wenger no tuvo problemas en reconocer su error: "Esas fueron mis razones para no ficharlo, pero en general debí haberlo hecho. Nicolas siguió marcando muchos goles en la Premier League y algo así nos podría haber ayudado".