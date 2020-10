Wenger defendió el trabajo de Henry en Mónaco

El primer paso de Henry en los banquillos sucedió en el Mónaco y no salió bien. No obstante, Wenger, un ex entrenador 'gunner' con muchísima experiencia y un hueco eterno en la historia del Arsenal, cree que no hay que preocuparse. En unas palabras para 'RMC', le defendió.

"Llegó a Mónaco en medio de una temporada extremadamente difícil. No tenía la profesión suficiente para manejar la situación. Creo que es bueno que se haya ido a la MLS para recuperarse. Se necesitan al menos tres años para aprender esta profesión", afirmó.

E hizo hincapié en la diferencia entre ser futbolista y técnico: "Cuando eres un jugador, siempre te preocupas por tu rendimiento, tu último partido, cómo te sientes. El entrenamiento es al revés, pones a todos antes que a ti. Es algo que no sucede de la noche a la mañana. Los atacantes tienen aún más responsabilidad, ergo, se necesita tiempo".

En Montreal, es cierto que Henry está logrando mejores resultados, aunque goza de margen para ir más allá. Los suyos suman sumaron siete victorias, cuatro empates y 12 derrotas la pasada temporada. Sus esquemas favoritos, el 3-4-3 y el 5-3-2.