Wenger revela que el United lo pretendió al irse Ferguson

Después de 22 años como técnico del Arsenal, Wenger puso punto y final a su etapa en los 'gunners' el 6 de mayo de 2018, el día que dirigió por última vez a los londinenses.

Desde entonces, el francés está sin entrenar y aprovecha la más mínima para hablar. En una entrevista concedida a 'FourFourTwo', el galo reveló que lo pretendió el United al marcharse Ferguson.

"No me interesó. Sabes, tuve una verdadera historia de amor con el Arsenal. Mi vida es roja y blanca. Cuando llegué al club, sentí que había un encanto especial en su interior", empezó diciendo el ex entrenador.

Asimismo, Wenger continuó en la misma línea: "Fue una buena mezcla entre el respeto por la tradición, el respeto por las personas y no tener miedo de enfrentar a veces juicios impopulares".