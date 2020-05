"Wenger se volvió loco, tiró botellas por todos los lados... nunca lo había visto así"

Arsène Wenger ha sido a lo largo de los años uno de los entrenadores más elegantes del fútbol europeo. El francés difícilmente ha perdido la cabeza ante derrotas o injusticias y casi no se han conocido episodios polémicos suyos en el vestuario.

Sin embargo, Jérémie Aliadière, compatriota suyo y ex del Arsenal, rememoró un par de días en los que el francés se volvió absolutamente loco.

En febrero de 2001, el Manchester United machacó al Arsenal en Old Trafford por 6-1 y al descanso ya ganaba 5-1 en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en Old Trafford.

"Arsène se volvió totalmente loco. Nos estaban pegando una paliza con Igor Stepanovs de defensa. Era una broma. Andy Cole y Dwight Yorke nos estaban machacando", explicó Aliadière, que ni jugó el choque.

"¡No había visto algo así nunca! Wenger empezó a lanzar botellas por todo el vestuario y a gritar y a quejarse. Pero no echó la culpa a nadie en particular, simplemente enloqueció durante cinco minutos y ya se tranquilizó", prosiguió el ex delantero galo en 'Goal'.

Además de aquel día, Arsène también tuvo otro cruce de cables provocado por Sylvain Wiltord. A Wenger no le gustaba que los jugadores usaran los móviles en el vestuario y así se lo había hecho saber a la plantilla.

Entonces, a Wiltord le llamaron en mitad de una charla y respondió al teléfono: "Arsène perdió los nervios: 'Sylvain, ¿estás de broma?'. Y le echó una gran bronca, pero, en aquel momento, Wiltord y él no se llevaban muy bien y el jugador siguió hablando sin inmutarse. Fue una completa locura".

Pese a su habitual carácter tranquilo, Wenger tuvo días en los que demostró que, como el resto de los entrenadores, tiene una gran personalidad.