Wenger también se mojó sobre Griezmann: "Si no juega en su puesto..."

Ronald Koeman dejó a Antoine Griezmann fuera del once ante el Ferencvaros y evidenció el momento difícil que atraviesa el delantero en el Barça. Sonríe con Francia, pero en el Camp Nou no encuentra su lugar.

Son muchos los análisis que se han hecho sobre la situación del ex del Atlético. El último, el de Arsène Wenger, quien quiso radiografiar en 'beIN Sports' los motivos por los que Griezmann está sufriendo como azulgrana.

"Si no juega en su puesto es complicado a largo plazo. Al principio, el chico lo acepta, pero si no cumple con sus necesidades a largo plazo y tiene la impresión de que el puesto que ocupa no le permite expresar sus mejores cualidades, se desanimará", expresó Wenger.

En este sentido, el ex entrenador del Arsenal señaló dónde Griezmann es más letal: "Es un jugador que debe jugar en el centro porque tiene una gran actividad, una precisión en sus acciones, puede ser peligroso en el último pase, marca goles...".

Claro que hay un impedimento importante para que el francés no esté ocupando esos puestos en el FC Barcelona: "Hay congestión en esa zona porque es la zona por la que se mueve Leo Messi".