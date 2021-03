Werner desquició a Tuchel: "¡Juegas por la derecha! ¿No lo entiendes?"

A Werner le está costando adaptarse a la Premier, no es ningún secreto. Le están lloviendo las críticas al delantero centro, que lleva ya cinco partidos seguidos sin ver puerta.

El último partido que disputó fue ante el Everton y, aunque el Chelsea venció por 2-0, Werner se fue del encuentro con malas sensaciones.

Werner no encontró su sitio ni un momento... y eso terminó por desquiciar a Tuchel. La prensa británica se hace eco de unas imágenes del encuentro. Al técnico 'blue' se le puede ver vociferando y, según varios medios, esos gritos iban para el '11'.

"Timo, ¿cuántas veces has jugado por la izquierda? ¡Tú juegas por la derecha! Los últimos 15 minutos solo has estado en la izquierda... ¿No lo entiendes?", gritó totalmente desesperado, según recogen medios como 'The Sun' o 'Daily Mail'.

Curiosamente, Werner afirmó recientemente que si había mejora sobre el césped era gracias al idioma. Cuando no entiende algo, el técnico siempre se muestra solícito y se lo explica en alemán para que sepa en qué mejorar exactamente.

Con las imágenes del exacerbado Tuchel en la banda, seguro que Werner captó el mensaje a la primera...