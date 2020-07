Werner eligió al Chelsea por Lampard

Werner se fue al Chelsea por Lampard. Él mismo lo dijo en una entrevista con los medios oficiales del club. Ya lleva completó su primer entrenamiento como 'blue' y está a pleno funcionamiento, codo con codo con un entrenador al que elogió mucho en sus declaraciones.

"Lampard fue la razón principal. Hemos hablado mucho sobre cosas como el sistema de juego, la forma en que quiere jugar, cómo me ve en ese sistema... Es un hombre realmente agradable. No solo me dice lo que espera de mí como jugador, sino también como hombre", afirmó.

"Él me conoce mejor ahora, las cosas van muy bien entre nosotros y estoy feliz de estar aquí", añadió. De paso, también le echó flores a la institución del equipo en sí. "Es un sueño hecho realidad para mí porque el Chelsea es un club muy grande", aseveró.

"Conozco a los jugadores de cuando ganaron la Champions League, como Drogba, mi nuevo entrenador, Frank Lampard o Petr Cech. Para mí, es como un sueño, pero quiero ser parte de una nueva era. Daré lo mejor de mí mismo", dijo además. Se espera que se integre del todo cuanto antes.