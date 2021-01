"Werner no está contento consigo mismo"

El delantero del Chelsea Timo Werner suma nueve tantos y cuatro asistencias en los 28 encuentros que ha disputado y en Stamford Bridge se espera de él que logre da un paso hacia delante pronto.

Thomas Tuchel, el entrenador 'blue', se refirió al bajo rendimiento del delantero en la rueda de prensa previa al partido ante el Burnley: "Veo el peso sobre sus hombros. Se preocupa y demuestra un carácter fantástico".

"A veces, como delantero, no ayuda preocuparse mucho, pero él no es así. Se preocupa y no está contento consigo mismo ni con cómo le está yendo", agregó el técnico alemán ante los medios.

Además, confesó que su trabajo "es que recupere la confianza y, luego, encontrar una posición" en la que puedan aprovechar "sus puntos fuertes".

Sobre el Burnley, su próximo rival, y su estilo de juego, reconoció: "Diría que Werner prefiere tener espacio. Está claro porque es rápido y le gusta jugar al límite del fuera de juego. ¿Podemos desarrollar maneras para utilizar su calidad en espacios reducidos? Ese es mi trabajo".