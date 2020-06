Williams, Aduriz y Alkorta se suman a la lucha contra el racismo

Los jugadores del Athletic Club Iñaki Williams y Aritz Aduriz, junto al director deportivo del club vasco, el exinternacional Rafa Alkorta, se mostraron este miércoles en contra del racismo.

Los tres han utilizado las redes sociales para condenar un comportamiento que está desatando oleadas de protestas en Estados Unidos a raíz de la muerte de un ciudadano negro, George Floyd, hace unos días en Minneapolis por asfixia a manos de un policía.

Williams ya fue protagonista a principios de año de un episodio racista en una visita al RCD Espanyol, cuando recibió insultos desde la grada por el color de su piel a los que respondió y acabó denunciando.

El delantero bilbaíno se ha entrenado estos días con pulseras en las que se puede leer el lema "We all one. Not to racism" y, además, se ha unido en Twitter a las iniciativas #BlackOutTuesday, #SayNoToRacism, #NoAlRacismo y #UntilWeAllWin.

A la primera de esas acciones, #BlackOutTuesday, se ha sumado, asimismo, un Alkorta que asegura no entender a los racistas. "Nunca he entendido a los racistas, lo siento, yo no soy así", dijo el ex central internacional del Athletic y el Real Madrid.

También Aduriz, recién operado de un problema en la cadera que le ha obligado a retirarse del fútbol en activo, se ha sumado a una condena al racismo que ha explicitado con una foto en Instagram con todo el fondo en negro.