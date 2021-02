Williams, contra Abascal: "Si te dijese lo que pienso, me metería en un problema"

Iñaki Williams fue uno de los protagonistas en un programa especial sobre el racismo. El jugador del Athletic Club de Bilbao es uno de los referentes en la lucha contra esta lacra en España y en el mundo entero.

En el programa 'Salvados', el presentador puso un mitin del líder del partido de ultraderecha VOX, Santiago Abascal, sobre la crisis migratoria de los últimos meses en Canarias.

"Si te dijese lo que pienso realmente de él, creo que me metería en un problema", dijo de forma tajante Iñaki Williams, nacido en España pero cuyos padres tuvieron que emigrar al País Vasco. "No hubiesen podido llegar si él hubiese sido presidente. Y espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez"", añadió.

El racismo se ve en el día a día en la sociedad. "Hay muchos gestos que, si no fuese jugador del Athletic, sufriría como he visto que sufre gente", incidió.

"Ir a restaurantes y que parezca que no vas a pagar cuando te vas a ir o que vayas a entrar en una tienda de ropa o zapatillas y que el dependiente te siga porque piensa que vas a robar", explicó Williams.

De hecho, antes de ser conocido, el delantero tuvo incidentes racistas: "A mí me ha tocado que me pongan contra la pared y me cacheen. Pensaba que era porque era de barrio, pero cuando creces te vas dando cuenta de que no tratan a todos por igual".

Williams nació en España, no así sus padres. "Cruzaron todo el desierto. Se pensaban que iba a ser como el que coge un autobús y no sabían que iban a pasar esa penuria, de tener que beber hasta su propia orina. Mi 'aita' tuvo que esconder el poco dinero que tenía porque le robaban", relató.

"En Melilla saltaron la valla. Todavía tienen heridas en las piernas, las plantas de los pies quemadas. Sufrieron mucho, pero encontraron una buena persona, un abogado que les dijo que si no decían que venían de un país en guerra les iban a deportar. Mis padres rompieron todos los documentos de Ghana que tenían para decir que venían de Liberia, que en ese momento estaba en guerra. Les dieron asilo político. Mi madre estaba ya embarazada de mí. Y el destino quiso que llegaran a Bilbao, donde conocieron a mi padrino, que se llama Iñaki, y que les ayudó mucho. Por eso yo me llamo así", sentenció.