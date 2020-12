Williams, dispuesto a echarse "el equipo a la espalda"

El jdelantero del Athletic Club Iñaki Williams aseguró este martes que "jugar ante la Real" le "motiva" y que le gustan "mucho este tipo de partidos", los derbis vascos entre rojiblancos y blanquiazules como el que despedirá este año, el jueves 31 en San Mames (14.00).

"El derbi es pasión, es el derbi vasco y es atractivo. Me gusta jugar este tipo de partidos, jugar ante la Real me motiva", dijo Williams en una rueda de prensa telemática que ofreció desde Lezama.

El delantero bilbaíno aseguró que su equipo quiere que ofrecer el triunfos a sus aficionados para "acaben bien el año y la gente pase una buena Nochevieja", y lamentó que no se pueda acudir al campo por las restricciones sanitarias: "Es una lástima que no haya gente en San Mamés, pero sabemos que nos estarán apoyando desde fuera".

Sobre el partido, avanzó que lo que tiene que hacer el Athletic, más que pensar en la Real, es centrarse en sí mismo y proponer "una presión asfixiante" a los de Imanol Alguacil en la salida de balón.

"La Real está bien y en un estado de ánimo bastante bueno, pero somos el Athletic y somos capaces de ganarle en San Mamés. Esto es muy largo y creo que estamos en una línea ascendente", apuntó.

"Debemos fijarnos en nosotros porque eso es lo que nos va a acercar a ganar. Si queremos plantarle cara a la Real, tenemos que presionarles la salida de balón e impedir que se sientan cómodos en el campo con una presión asfixiante, cuando jugamos en campo contrario somos peligrosos", añadió.

Ya en lo personal, aseguró que tiene "entre ceja y ceja mejorar ante la portería" contraria, un aspecto del juego en el que admite que tiene que mejorar y en el que no presenta buenos números desde el confinamiento.

Eso le ha generado unas críticas, que "si son constructivas" las acepta y si no, las ignora. "En torno a Iñaki Williams hay mucho debate, pero sé lo que mucho que he trabajado y es lo que me hace seguir en el camino. El ruido que se genere alrededor de mi nombre me da igual, las críticas constructivas la cojo y las otras la ignoro completamente", reflexionó.

"Cuando nos sacuden por no hacer las cosas bien, siempre que sean positivas, nos gusta recibir esas críticas. Todo lo que sea constructivo bienvenido sea", añadió, ya haciendo extensiva esa reflexión al equipo.

Williams recibió como "un halago" las palabras en las que su entrenador, Gaizka Garitano, dijo que si él esta bien le da la vida a su equipo. "Es un halago que el mister piense eso de mí porque eso es que sabe que soy capaz de generar mucho más de lo que estoy generando. Sabe el potencial que tengo y eso me da más fuerza para echarme el equipo a la espalda. Si estoy bien, si el delantero está bien, es más fácil ganar los partidos", subrayó.

Al respecto, asume que es un '9' "diferente" al tradicional, más ariete, del Athletic. "Me siento un delantero móvil, no estático. Me gusta ofrecerme en ruptura y no en apoyo", explicó.

Iñaki, por otro lado, se congratuló de que el "sueño" que comparte con su hermano Nico y su familia de jugar los dos en el primer equipo rojiblanco "este más cerca" tras el ascenso del pequeño a trabajar con el primer equipo.

"Nico es joven y tienen mucho margen de mejora, pero está bien, con confianza y feliz. Va a depender de él y siempre le digo que tiene que trabajar y esforzarse. Ya ha dado el primer pasito, está acercándose al primer equipo y cuando mejore cosas como tener más ocasiones de gol y estar más cerca del área puede ser importante dentro del primer equipo", destacó.

Williams, por otro lado, admitió que la plantilla está "en contacto" con el club para una rebaja de sueldos con la que paliar la pérdida de ingresos por la pandemia, pero no ahondó más en un asunto que considera va "en el camino" de alcanzar un acuerdo. "Es una cosa del club y de la plantilla. Todo lo que tengáis que sabes ya lo sabréis", zanjó.