Williams respondió a los que le critican su falta de gol

En lo que va de curso, Williams lleva siete goles acumulados. Una cifra que, para muchos, es bastante baja para un delantero centro.

Williams entienda perfectamente las exigencias de la afición. "Soy consciente de que soy el '9' del Athletic, y entiendo que tanto el equipo como los aficionados me piden goles, pero nadie se va más jodid* y frustrado a casa que yo cuando no me salen las cosas", explicó en 'Onda Vasca'.

Recordó que, más allá de las dianas, su trabajo en el Athletic va más allá. "Aparte de los goles, aporto muchísimas cosas más al equipo, llevo 185 partidos consecutivos jugando con cinco entrenadores diferentes y todos han creído y apostado por mí", apuntó.

Las críticas las acepta y dijo que las lleva bien, está acostumbrado: "Algún palo que otro me cae, pero es algo a lo que nos exponemos los futbolistas. Entiendo que las críticas llegan porque la gente me exige y porque tengo condiciones para estar mejor. Acepto las que sean constructivas, todas las que sean para mejorar bienvenidas sean. Si son desde el respeto, acepto cualquier tipo de crítica, yo estoy aquí para recibirlas e intentar aprender y mejorar".

Por último, prometió que trabajará para que esas dianas que tanto le piden lleguen. "Me gustaría meter más goles de los que meto, eso es cierto, pero creo que con trabajo y con esfuerzo, estaré más acertado", concluyó.