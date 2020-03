Williams revela que se irán del campo ante insultos racistas

Fue cuestionado por ello por Jorge Valdano, en su programa de 'Movistar+', y el futbolista bilbaíno dijo tenerlo claro. "Ojalá que no vuelva a repetirse, pero si vuelve a repetirse voy a contar con el apoyo de mucha gente, como me pasó en Tenerife, me llovieron mil mensajes en las redes sociales", contestó.

"Sé que mis compañeros hubiesen salido conmigo del campo. Lo hemos hablado. Somos conscientes de que si me pasase nos iríamos del campo y si nos dan el partido por perdido nos daría igual. Sería un puñetazo contra el racismo", añadió Iñaki Williams.

Lo ocurrido en el RCDE Stadium fue un toque de atención a la sociedad española, y la lamentable actitud de los compañeros de Marega cuando este fue insultado en Portugal sin duda ha removido las conciencias de muchos.