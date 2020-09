Willian José, con dudas sobre su regreso y su futuro

Ni Imanol Alguacil este viernes en rueda de prensa ha sido capaz de aclarar la duda de Willian José, que dio positivo en COVID-19 hace unos días. Al margen de eso, su futuro no está nada claro.

"No voy a comentar nada, bastante tiene con el tema del COVID-19, que le tiene en casa, aislado, aunque parece que es asintomático y está bien, hablé con él", empezó señalando el técnico 'txuri-urdin'.

Por otro lado, Imanol destacó que no va a hacer diferencias entre él y el resto de la plantilla. "Hasta el día 5, que se cierra el mercado. No me voy a salir del guión. Lo que va a pasar, no lo sé, pero ahora estamos los que estamos y entre ellos está Willian. Ojalá vuelva cuanto antes y que se ponga al 100% para, si tengo que echar mano de él, hacerlo", explicó.

La realidad es que el hispanobrasileño, desde que llegó Isak a la Real Sociedad, ha pasado a un segundo plano, y en el caso de que llegue una oferta interesante para ambas partes, una salida podría ser la mejor opción.