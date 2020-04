Willian lo confirmó: "Está todo terminado con el Chelsea"

Willian pasó por el programa brasileño 'Expediente Futebol' para hablar de su futuro como jugador profesional. Para sorpresa de todos, el jugador 'blue' reconoció que su contrato con el Chelsea estaba terminado.

Unas palabras que el diario francés 'L'Équipe' ha recogido, informando de que se trata de la confirmación a su salida de Stamford Bridge, tras siete temporadas en Londres, donde ha levantado la Premier League en 2015 y 2017 y la Europa League en 2009.

En total, son 329 partidos oficiales los que el veterano extremo derecho de 31 años ha jugado con la camiseta 'blue' sobre sus hombros, celebrando, además, 59 dianas.

Pero el próximo mes de junio el contrato del 'brasileiro' con el Chelsea llega a su fin y no ha conseguido llegar a un acuerdo con los ingleses por su renovación: "Todo el mundo sabe que mi contrato se acaba en unos meses y la renovación es difícil".

"El Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. O sea que esto está terminado. No hablamos más, no hay ninguna negociación", sentenció tajante Willian.