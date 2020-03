Willian se debate entre tres opciones de calidad

El futuro de Willian en el Chelsea sigue sin estar nada claro. Tras 328 partidos oficiales y 58 dianas celebradas con la camiseta 'blue', el mediapunta brasileño podría abandonar Stamford Bridge este mismo verano, cuando finaliza su contrato.

De hecho, muchos son los rumores que lo colocan directamente en la Liga Española, competición que el veterano jugador brasileño todavía no conoce, pese a llevar en el fútbol profesional desde que cumplió la mayoría de edad.

Con apenas 18 años, se convirtió en estrella de Corinthians, lo que le llevó a dar el salto al fútbol europeo de la mano del Shakhtar Donetsk. Años después, pasó por el Anzhi, hasta que a mediados de la temporada 2013-14 el Chelsea se hizo con sus servicios.

Seis temporadas y media más tarde, el Atlético de Madrid ha comenzado a sonar como el nuevo destino del mediapunta 'brasileiro', ya que, tal y como asegura 'UOL', el propio internacional habría rechazado una oferta de renovación del conjunto 'blue' para ampliar su contrato dos años más.

Además, hace tan solo unos días 'Esporte Interativo' publicó unas declaraciones de Willian sobre el tema: "Me han ofrecido dos años y no cambiarán su propuesta. Yo les he dicho que quiero tres". Y es que Willian sabe que ahora la pelota está sobre su tejado.

Eso sí, no solo el conjunto del Cholo Simeone tiene su nombre apuntado en la agenda, ya que son muchos los que hablan del Tottenham de José Mourinho, que ya estaría estudiando la posibilidad de ponerle sobre la mesa un suculento contrato para los tres próximos cursos.