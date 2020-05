Willian y Pedro, ofrecidos al Al-Duhail

El futuro de pedro no se conoce. El ex del Barcelona podría quedarse en alguna de las cinco grandes ligas de Europa o irse al fútbol catarí. Ofertras no le faltan.

Según 'FootMercato' y 'Fichajes.com', el español habría sido ofrecido al Al-Duhail, una idea que ya valoran en el equipo asiático porque aumentaría mucho los recursos en ataque.

Lo mismo sucede con Willian. al brasileño le sobran las ofertas y es un jugador con un gran tirón en el mercado, sobre todo por todo lo que ha jugado en esta temporada.

Con 37 partidos, siete goles y seis asistencias es complicado hacerse a la idea de que su contrato expira el 30 de junio y tendrá que buscarse otro lugar.