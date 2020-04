Willy Caballero se rindió al Elche: "Eternamente agradecido"

Hace alrededor de 15 años ya que un chico de tan solo 23 años llegaba a España procedente de Boca Juniors para acabar convirtiéndose en uno de los mejores. Era Willy Caballero, que acababa de firmar contrato con el Elche. El club, en su cuenta oficial de Twitter, mostró un mensaje del cancerbero.

"Quiero mandar un mensaje para toda mi gente de Elche y para el Elche CF. Estaré eternamente agradecido a ese equipo y a esa entidad por la oportunidad que me dio de llegar a España para crecer y aprender", dijo el futbolista en el documento audiovisual.

El portero estuvo durante cinco temporadas y media en el cuadro ilicitano. Sumó 199 encuentros en los que encajó 219 goles. Su buen hacer le hizo fichar por aquel Málaga que arrasó en la Champions League, un trampolín idóneo para ir luego al Manchester City.

Desde entonces, ha ido yendo a menos en protagonismo y hace bastante tiempo que no se siente un portero titular. Aun así, su privilegiada hoja de servicios no hubiera sido posible si el Elche no le hubiera dado una oportunidad a aquel joven cancerbero de 23 años.