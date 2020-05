Wu Lei dio la clave para el milagro 'perico'

Actualmente, el conjunto blanquiazul es colista de Primera, pero Wu Lei evitó el dramatismo. "Cuando llegué al Espanyol dije que esperaba que ojalá pudiéramos clasificarnos para la Europa League, algo que finalmente logramos, y entonces parecía una fantasía", explicó en sus redes sociales.

De hecho, Wu Lei confesó que no afronta estas últimas once jornadas de competición con nervios. "Con el paso de los años he vivido muchas situaciones de presión y ahora puedo afrontar esto con calma", reflexionó. El equipo está a seis puntos del equipo que marca la permanencia.

Por otra parte, el centrocampista valoró su experiencia en el fútbol europeo: "Creo que no importa en qué sector estés. Si no alcanzas el nivel más alto de experiencia en tu carrera, será un gran arrepentimiento".