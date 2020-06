¿El mejor chino del Siglo XXI?

Wu Lei es un pionero. El doble Balón de Oro ha roto barreras. Lo ha hecho en España, lo ha hecho en Europa. En marzo de 2019 se convirtió en el primer jugador chino en hacer gol en LaLiga, y en octubre, en el primer chino que marcaba en competición europea (sin contar fases previas).

Estadísticamente, el atacante 'perico' puede presumir de haber disputado 55 encuentros oficiales desde su desembarco en el Espanyol, así como de haber anotado 11 goles y ofrecido dos asistencias. Números que le han convertido en un habitual.

¿Hay futbolistas chinos a su altura? En la actualidad, pocos o ninguno. China ha intentado salvar su escasa tradición en este deporte con la creación de una liga fuerte y la atracción de grandes estrellas con cantidades ingentes de dinero, pero su apuesta por la cantera, lenta y a largo plazo, todavía tardará en dar sus frutos.

En Europa, apenas una docena de jugadores chinos han militado en clubes de élite, según recoge la base de datos de ProFootballDB. Algunos como Yang, entre finales de los 90 y principios del 2000, hicieron carrera en Alemania, concretamente en el Eintracht. Xizhe Zhang pasó por el Wolfsburgo hace más de un lustro, sin debutar, como le pasara años después a Yuning Zhang en el Werder. Hao Junmin, entre 2009 y 2010, sí pudo disputar una veintena de partidos en el Schalke 04. Shao Jiayi, mediocentro ya retirado, jugó más de 60 partidos den Bundesliga y un centenar en la segunda categoría alemana.

En Inglaterra albergaron varios fichajes chinos. El más famoso fue Dong Fangzhuo, quien llegó a compartir vestuario con Cristiano en el United. Su paso por Old Trafford fue fugaz y hace poco era un habitual de los platós de televisión, siendo incluso objeto de operaciones estéticas. Li Weifeng, retirado, disputó dos partidos en el Everton; Li Tie, también retirado, disputó 40 en el mismo equipo a comienzos de siglo. Zheng Zhi, un clásico del Guangzhou Evergrande.

En España apenas destacó en el Rayo Zhang Chengdong. "No se trata de si es malo o bueno, es el hecho de tener que traer a un jugador por imposición de un patrocinador. Me parece que no es una situación que el club debería de haber dejado. Me ha sentado como un tiro, no me ha sentado nada bien", dijo Paco Jémez sobre su incorporación allá por 2015. Cinco años después, Wu Lei acapara focos, parabienes, elogios y estrellato.